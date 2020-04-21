عاشور يرد على رجائي: خطابكم غير معهود في تاريخ العمل النقابي

ردّ سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، على الخطاب الذي أرسله اليوم النقيب الحالي رجائي عطية، يطالبه فيه بإحضار محاضر جلسات مجلس نقابة المحامين خلال الفترة الانتخابية الماضية.وقال عاشور: لم نعتد في تاريخ العمل النقابي كله مثل خطابكم المؤرخ بتاريخ 2142020، ومع ذلك فإن سجل الاجتماعات موضوع خطابكم المشار إليه كان ومازال في حوزة محمود فهمي، أمين سر النقابة العامة".أضاف: قد عرضه علينا لاعتماد بعض الجلسات فطلبت منه التوقيع على جميع الأوراق التي خطها بيده زيادة في الدقة والحيطة، لأن تلك المحاضر تحمل في طياتها أهم وأعظم القرارات النقابية في تاريخ النقابة.واختتم النقيب السابق خطابه: خاطبت المذكور بأن يعرض على الآن ما كلفته به لإنهاء الأمر، وقرر أنه في الطريق إلينا حاملًا سجل الجلسات للاعتماد.