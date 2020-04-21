تجديد حبس عصابة «سرقة تكاتك» بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، حبس 3 متهمين بسرقة المركبات البخارية - التوك توك - بأسلوب المفتاح المصطنع بمدينة السلام، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين هم "ع.ف"، و"إ.ج"، و" م. م "،عاطلين ومسلجين في قضايا سرقة.واعترف المتهمون، بارتكابهم 5 وقائع سرقة تكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع، وأقروا بتخزين المسروقات داخل إحدى المخازن.وكانت بداية الواقعة بتمكن دورية أمنية من إيقاف 3 عاطلين داخل "توك توك "وبمناقشتهم أقروا بسرقتهم "للتوك توك"، واعترفوا بأنهم وراء سرقة العديد من التكاتك بدائرة القسم بهدف التجهيز لبيعهم، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتوالت النيابة التحقيق.