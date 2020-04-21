عبدالعال لرجال الأعمال: «دعونا نصطف معًا.. وعتابنا بعد كورونا»

قال على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن القطاع الخاص قام بدوره فى أزمة فيروس كورونا وحافظ على العمال، مشددًا على ضرورة التوازن بين صحة المواطن وعجلة الاقتصاد.جاء ذلك تعليقًا على كلمة النائب عبدالحميد كمال خلال الجلسة العامة الثلاثاء، التي انتقد فيها أداء رجال الأعمال في أزمة وباء «كوفيد 19».وقال عبدالعال: "الرئيس قال من أول يوم إن صحة المواطن أولًا، لكن عجلة الاقتصاد لا بدّ أن تسير لمصلحة المواطن ولذلك وازن بين الأمرين"، مشيرًا إلى أن كل الدول التى لجأت إلى الغلق الكامل، بدأت حاليًا التخفيف:"يجب التوازن الدقيق بين سير الاقتصاد وصحة المواطنين والعمال".وأضاف رئيس مجلس النواب: "رجال الأعمال كان لهم دور وطني"، وتابع: "لا مجال حاليًا لتوجيه النقد هذه اللحظة للاصطفاف الوطني، وساعة الحساب والعتاب بعد الأزمة".