جولة افتراضية داخل مقبرة «محو» رئيس القضاة في عصر الفراعنة (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لجولة افتراضية داخل مقبرة "محو" رئيس القضاة في الأسرة السادسة.وتظهر اللقطات محاكاة للمقبرة التي اكتشفها عالم الآثار المصري زكي سعد بمنطقة سقارة الأثرية في شمال الطريق الصاعد إلى هرم اوناس.وتتميز المقبر بنقوش ورسوم بديعة تمثل مظاهر الحياة اليومية في عهد المصريين القدماء أبرزها صور لصيد السمك وحصاد المحصول.