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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 إصابات جديدة بكورونا في هونج كونج.. والإجمالي 1029

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 03:00 م
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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أعلن مركز هونج كونج لحماية الصحة، عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" اليوم الثلاثاء في المنطقة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1029 شخصا.

وقالت رئيس قسم الأمراض المعدية بالمركز "تشوانغ شوك كوان" - في تصريح اليوم - إن حالات الإصابة الجديدة جميعها وافدة، من بينها اثنان من الولايات المتحدة واثنان من بريطانيا.

وأضافت كوان أن حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة قررت اليوم تمديد تدابير التباعد الاجتماعي التي كانت ستنتهي منتصف ليل الخميس، وذلك لمدة أسبوعين آخرين، حيث تضم هذه التدابير الحد من التجمعات وخدمات المطاعم وإغلاق أنواع عديدة من أماكن الترفيه.

ولم تسجل هونج كونج أي حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) يوم أمس الإثنين، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 45 يوما.

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