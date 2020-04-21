القبض على مستشار سياسي صيني سابق لحصوله على رشى

ألقت السلطات الصينية القبض على جيانغ قوه ون المستشار السياسي السابق ببلدية "هاربين" عاصمة مقاطعة "هيلونغجيانغ" شمال شرقي الصين؛ للاشتباه في حصوله على رشى.وذكرت نيابة الشعب العليا الصينية - في بيان اليوم الثلاثاء- أن لجنة الرقابة الوطنية أنهت التحقيق في قضية جيانغ وسلمتها للنيابة العامة، مشيرة إلى أن اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية قررت الشهر الماضي طرد جيانغ من الحزب وحرمانه من منصبه العام لارتكابه انتهاكات جسيمة لقواعد الانضباط والقوانين.