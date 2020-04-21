«التعليم»: امتحانات أولى ثانوي اختبار لسعة الشبكات

قالت وزارة التربية والتعليم إن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي اليوم وغدًا الأربعاء هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة منصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليست لها درجات أو تقييم، لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.وأدى طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، امتحان مادة التاريخ إلكترونيًا اليوم الثلاثاء، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020، حيث نجح 545 ألف طالب وطالبة في تأدية الامتحان اليوم حتى الساعة الواحدة ظهرًا، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف المحافظات.وتعقد امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 إبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 إبريل حتى 17 مايو 2020.