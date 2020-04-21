رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الملحق العمالي بميلانو: نحاول الوصول لكل مصري بإيطاليا رغم الحظر

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:59 م
إيطاليا
إيطاليا
أ.ش.أ
طباعة
أكد الملحق العمالي في مدينة ميلانو الإيطالية مجدي حسنين، أن 10 أفراد من العمالة المصرية توفوا بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، وأنه يجري التواصل مع أهالي المتوفين لإرسال إعلام الوراثة لمتابعة مستحقات العمال لدى أصحاب العمل.

وقال الملحق العمالي -في تقرير رفعه لوزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء: "إننا الآن نحاول الوصول إلى كل مصري فى مكانه قدر المستطاع فى ظل تلك الظروف والحظر المفروض على الدولة"، موضحا أنه يتم باستمرار التواصل مع بعض أجهزة الأمن الايطالية لتسهيل مهام انتقالنا للمصريين فى كل أماكن المدينة فى ظل الحظر المفروض بسبب تداعيات كورونا.

وأضاف أن أي مواطن مصري مقيم بإيطاليا ولديه أي مشكلة مع صاحب العمل الذى يعمل لديه حاليًا فكل الجهات المختصة فى حالة طوارئ وعليه الصبر لحين المرور من تلك الأزمة، وسيتم التعامل مع تلك المشكلات من قبل القنصلية المصرية وحلها.

وناشد الملحق العمالي بميلانو أبناء الجالية المصرية عدم التوقيع على أية أوراق غير قانونية تفيد استلام العامل لمستحقاته على خلاف الحقيقة خلال فترة أزمة كورونا، محذرا من أنه إذا تبين بعد انتهاء الأزمة توقيع العامل على أية أوراق سيسقط حقه فى أي مطالبات أو مستحقات ولن يكون من السهل التعامل مع هذا المواقف وسنضطر للجوء للقضاء الذي يحتاج إلى أوقات طويلة.

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان -على مدار الساعة- عبر خط اتصال مفتوح مع جميع المستشارين العماليين أحوال العمالة المصرية في مختلف دول العالم لتحديث البيانات المتعلقة بالوضع الراهن ومتابعة مستجداته، وعبر غرفة عمليات مشكلة لمواجهة أي حدث طارئ قد يحدث لأبناء الوطن فى كافة الدول للتعامل الفوري معها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

موضوعات متعلقة

كارثة فى الدوحة.. الغاز المسال يتسبب بخسائر فادحة بقطر

الصحة العالمية: من غير الممكن تحديد مصدر كورونا حاليًا

حقيقة بيع «البرنس» و«صبحى كابر» لحم حمير للمواطنين

وزير التعليم لطلاب أولى ثانوى: هذه تجربة لحساب الأحمال ولا تقلقوا

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

وزيرة التخطيط تكشف السيناريو المرجح لانتهاء أزمة كورونا

تكليف رئاسي بـ«دفع العمل» في قطاع البناء وتشديد إجراءات الوقاية

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

إمساكية شهر رمضان 1441 - 2020 وعدد ساعات الصوم

21 مليون أمريكى شاهدوا حفلا عالميا لدعم محاربى كورونا

رئيس جنوب إفريقيا يدين سرقة الطعام المخصص للفقراء فى البلاد

القبض على برلمانى لتوزيعه طعاما على أبناء دائرته فى أوغندا

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
إرهاب من جديد
لواء. محسن الفحام
يستمر العطاء ويحيا الشهداء
ماجد حبته
لهم بنجلاديش.. ولنا دين!
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
المزيد

الثقافة

«ذكراه الأولى».. نضال ممدوح تكتب عن عمدة المترجمين بشير السباعي

عن «سيد مكاوى» فى الذكرى الـ23 لرحيله

«عندما يؤمن البنفسج».. مجموعة شعرية جديدة لـ أحمد بشار الحلاق

جديد للأطفال.. قصة طبيب صينى دق ناقوس الخطر من كورونا