الملحق العمالي بميلانو: نحاول الوصول لكل مصري بإيطاليا رغم الحظر

أكد الملحق العمالي في مدينة ميلانو الإيطالية مجدي حسنين، أن 10 أفراد من العمالة المصرية توفوا بسبب فيروس كورونا في إيطاليا، وأنه يجري التواصل مع أهالي المتوفين لإرسال إعلام الوراثة لمتابعة مستحقات العمال لدى أصحاب العمل.وقال الملحق العمالي -في تقرير رفعه لوزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء: "إننا الآن نحاول الوصول إلى كل مصري فى مكانه قدر المستطاع فى ظل تلك الظروف والحظر المفروض على الدولة"، موضحا أنه يتم باستمرار التواصل مع بعض أجهزة الأمن الايطالية لتسهيل مهام انتقالنا للمصريين فى كل أماكن المدينة فى ظل الحظر المفروض بسبب تداعيات كورونا.وأضاف أن أي مواطن مصري مقيم بإيطاليا ولديه أي مشكلة مع صاحب العمل الذى يعمل لديه حاليًا فكل الجهات المختصة فى حالة طوارئ وعليه الصبر لحين المرور من تلك الأزمة، وسيتم التعامل مع تلك المشكلات من قبل القنصلية المصرية وحلها.وناشد الملحق العمالي بميلانو أبناء الجالية المصرية عدم التوقيع على أية أوراق غير قانونية تفيد استلام العامل لمستحقاته على خلاف الحقيقة خلال فترة أزمة كورونا، محذرا من أنه إذا تبين بعد انتهاء الأزمة توقيع العامل على أية أوراق سيسقط حقه فى أي مطالبات أو مستحقات ولن يكون من السهل التعامل مع هذا المواقف وسنضطر للجوء للقضاء الذي يحتاج إلى أوقات طويلة.يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان -على مدار الساعة- عبر خط اتصال مفتوح مع جميع المستشارين العماليين أحوال العمالة المصرية في مختلف دول العالم لتحديث البيانات المتعلقة بالوضع الراهن ومتابعة مستجداته، وعبر غرفة عمليات مشكلة لمواجهة أي حدث طارئ قد يحدث لأبناء الوطن فى كافة الدول للتعامل الفوري معها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.