اليونان تدين مواصلة تركيا أعمال الحفر في منطقة قبرص الاقتصادية

أدانت اليونان، اليوم الثلاثاء، اعتزام تركيا المُعلن لمواصلة أعمال الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، قائلةً إن أنقرة تتجاهل دعوات المجتمع الدولي لاحترام القانون الدولي.وذكرت وزارة الخارجية اليونانية - في بيان نقلته صحيفة (كاثيميريني) اليونانية - "هذا يعد استفزازًا آخر يتجاهل مطالبات الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لاحترام القانون الدولي والحقوق السيادية لجمهورية قبرص".وأضاف البيان أن هذا يؤكد أيضًا دور تركيا المزعزع للاستقرار، فضلًا عن وصفها بدولة تمارس أقسى أنواع الانتهاك للقانون الدولي في المنطقة.وذكَّرَت الخارجية اليونانية تركيا بأن الإصرار على القيام بسلوك غير قانوني وتكراره لا يترتب عليه أي آثار قانونية، معربةً عن تضامنها مع قبرص.وأعلنت وزارة الدفاع التركية - على موقعها الرسمي، أول من أمس الأحد - أن سفينتي الحفر "الفاتح" و"ياووز" وسفينتي البحث "بربروس" و"أوروتش ريس" تواصل أنشطتها في شرق البحر المتوسط وأن البحرية التركية توفر الأمن لسفنها من الجو والبحر.