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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد التزامها بالتعاون الدولي في مكافحة كورونا بشفافية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:58 م
كورونا
كورونا
أ.ش.أ
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أكدت الصين اليوم الثلاثاء، التزامها الدائم بتعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من الأوبئة ومكافحتها بطريقة منفتحة وشفافة ومسؤولة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على مطالبة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الصين بأن "تكون شفافة قدر الإمكان في وضع وباء (كوفيد-19)"، وعما إذا كان هناك أي جديد بشأن مصدر الفيروس.

وقال شوانج: "منذ تفشي المرض، حافظت الصين وألمانيا على اتصالات وتبادلات وثيقة، وتبادلتا الخبرات في مجال الوقاية من الأوبئة، وأجرتا تعاونا جيدا".

وأضاف أنه "فيما يتعلق بمصدر الفيروس، فسبق التأكيد مرارا أن هذه مسألة علمية وينبغي إحالتها إلى العلماء والمختصين".

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