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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تعلن تحمل التكاليف الإضافية بعد تأجيل «طوكيو 2020»

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:58 م
طوكيو 2020
طوكيو 2020
أ.ش.أ
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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، أن اليابان ستتحمل التكاليف الإضافية الناجمة عن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، من العام الجاري إلى العام المقبل، طبقًا لبنود اتفاق العقد الحالي.

وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية- بيانًا عبر موقعها الإلكترونى جاء فيه: "وافق رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى على أن تتحمل اليابان التكاليف طبقا لبنود الاتفاق الحالى لدورة 2020".

وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية أن اللجنة ستواصل تحمل مسئولية حصتها من التكاليف.

يشار إلى أن هناك مسؤولين في اليابان قد أكدوا أن التأجيل سيسفر عن تكاليف تتراوح بين ثلاثة وستة مليارات دولار، وربما أكثر.

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