الإمارات تجري 30 ألف فحص كورونا وتكشف عن 490 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، إجراء أكثر من 30 ألف فحص جديد لفيروس كورونا على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، ما كشف عن 490 حالة إصابة من جنسيات مختلفة.وأوضحت الصحة الإماراتية- في بيان، نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء- أن مجموع الحالات المصابة بالفيروس بلغت حتى الآن 7755 حالة، كما تم تسجيل ثلاث حالات وفاة لمصابين من الجنسية الآسيوية، خاصةً وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 46 حالة.وأشارت إلى شفاء 83 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1443 حالة.وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.