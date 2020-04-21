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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تنتقد تقديم اليابان قرابين لضريح «ياسوكوني»

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:56 م
الصين
الصين
أ.ش.أ
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انتقدت الصين، اليوم الثلاثاء، تقديم رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" وأعضاء في حكومته قرابين روحانية لضريح "ياسوكوني" المرتبط بالحرب العالمية الثانية والمثير للجدل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" –في تصريح اليوم- "موقف الصين من ضريح ياسوكوني واضح وثابت، ونحث الجانب الياباني على التقيد الجاد بالبيانات والالتزامات ذات الصلة، واتخاذ إجراءات لكسب ثقة الدول الآسيوية المجاورة والمجتمع الدولي".

ويعد هذا الضريح، الذي تعتبره الدول المجاورة رمزا للنزعة العسكرية لليابان في الماضي، مصدرا للاحتكاك الدبلوماسي بين اليابان وجيرانها، حيث يخلد ذكرى مجرمي حرب مدانين إلى جانب قتلى الحرب.

ويخلد ضريح ياسوكوني ذكرى 14 مجرم حرب مدان من الدرجة الأولى وذلك من بين 5. 2 مليون من قتلى الحرب اليابانيين إبان الحرب العالمية الثانية.

وتقابل الزيارات والقرابين الشعائرية التي تتم بشكل شخصي أو عن طريق وكيل لهذا الضريح من قبل زعماء ومسؤولين ومشرعين يابانيين باستمرار بانتقادات قوية، حيث تؤكد الصين أنها تلحق الأذي بمشاعر الصين ودول أخرى تعرضت لوحشية خلال الحرب العالمية الثانية.

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