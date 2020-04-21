نائب الرئيس الإيراني: تكيفنا مع ظروف انعدام العائدات النفطية

أكد إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني اليوم الثلاثاء، أن إيران تمكنت من التكيف مع ظروف عدم وجود عائدات نفطية في موازنتها.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول: إن "العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة جعلتنا على استعداد لإدارة البلاد في الظروف الراهنة".وتشهد أسعار النفط عالميا تراجعات قياسية في ظل تراكم المخزونات وانهيار الطلب من جراء أزمة كورونا.وأقر جهانجيري بأن بعض الصناعات تأثرت سلبا بالتداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، داعيا الجامعات والمراكز العلمية لاقتراح استراتيجيات علمية لمعالجة هذه القضية، والأجهزة الحكومية لصياغة برامج تتناسب مع الظروف الحالية.وكانت الولايات المتحدة انسحبت عام 2018 بصورة أحادية من الاتفاق النووي الذي كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.ومنذ ذلك الحين، تمارس الولايات المتحدة ضغوطا قصوى وعقوبات واسعة على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل في أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تعد واشنطن الأمور لما كانت عليها وترفع كافة العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق.