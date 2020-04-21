العثور على جثة مسن فى شوارع شبرا الخيمة

عثر أهالي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، على جثة لشخص مسن خلف شركات البترول بحي شرق، وتم نقل الجثة إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد بعثور الأهالي على جثة مسن ملقاة داخل مكان مبني بالقش والبوص خلف شركات البترول.انتقل على الفور المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين أن الجثة لشخص بالعقد الخامس من العمر ولم يعثر معه على أي أوراق تثبت هويته وتم نقله للمستشفى وجار تكثيف أوجه البحث للتعرف علي هويته.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.