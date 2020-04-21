رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تكليف رئاسي بـ«دفع العمل» في قطاع البناء وتشديد إجراءات الوقاية

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 02:05 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع التشييد والبناء، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع: "هناك تكليف من الرئيس بدفع العمل في هذا القطاع، الذي يوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وترتبط به أكثر من 90 صناعة، وفي الوقت نفسه ضرورة تنفيذ كل شركات المقاولات للإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة، والعمل على منع انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأكد رئيس الوزراء سرعة صرف مستحقات شركات المقاولات، حتى يحصل العاملون بها على مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية ستشهد زيارات متكررة لمواقع العمل المختلفة للتأكد من عودة العمل بكامل طاقته، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المطلوبة.

واستمع رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى شرح موجز عن نسب الإنجاز فى مشروعات المدن الجديدة المختلفة، وكذا مشروع الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، والأحياء السكنية بها، ومشروعات الطرق والمرافق التى يتم تنفيذها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم لطلاب أولى ثانوى: هذه تجربة لحساب الأحمال ولا تقلقوا

الصحة العالمية: من غير الممكن تحديد مصدر كورونا حاليًا

لوقوع السيستم.. التعليم تمد فترة امتحان أولى ثانوي حتى الرابعة عصرًا

الصحة العالمية تدعو للتكيف مع الوباء حتى العثور على لقاح

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

حرس الحدود تدمر 10 فتحات أنفاق وتضبط 300 خارج عن القانون وأسلحة ومخدرات

لوقوع السيستم.. التعليم تمد فترة امتحان أولى ثانوي حتى الرابعة عصرًا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

إمساكية شهر رمضان 1441 - 2020 وعدد ساعات الصوم

21 مليون أمريكى شاهدوا حفلا عالميا لدعم محاربى كورونا

رئيس جنوب إفريقيا يدين سرقة الطعام المخصص للفقراء فى البلاد

القبض على برلمانى لتوزيعه طعاما على أبناء دائرته فى أوغندا

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
إرهاب من جديد
لواء. محسن الفحام
يستمر العطاء ويحيا الشهداء
ماجد حبته
لهم بنجلاديش.. ولنا دين!
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
المزيد

الثقافة

عن «سيد مكاوى» فى الذكرى الـ23 لرحيله

«عندما يؤمن البنفسج».. مجموعة شعرية جديدة لـ أحمد بشار الحلاق

جديد للأطفال.. قصة طبيب صينى دق ناقوس الخطر من كورونا

صدور كتاب «قراءات في التاريخ الاقتصادي العُماني»