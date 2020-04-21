النيابة تأمر بتفريغ فيديوهات فتاة «التيك توك» فى قضية الفجور

أمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ياسر أبوغنيمة، المحامي العام للنيابات، بتفريغ فيديو اتهام طالبة الآثار حنين حسام، وإعداد تقرير حول ما جاء به.ووجهت النيابة إلى المتهمة المعرفة بـ"نجمة التيك توك" عددًا من التهم، منها تحريض الفتيات على الفسق والفجور، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.وجاء في الفيديو محل الواقعة، دعوة المتهمة الفتيات إلى العمل من المنزل، بعائد مادي يصل إلى مئات الدولارات، قائلة "أنا عارفة إن في ناس كتيرة قاعدة فى البيت وأشغالها اتعطلت، علشان كده أنا عملت وكالة على لايكي، الجروب هيكون بنات بس، وتطلب من متابعيها وخاصة الفتيات عمل فيديو لايف على تطبيق لايكي مقابل أموال كثيرة".وذكرت التحقيقات أن المتهمة ذكرت في الفيديو محل الواقعة "أنا عايزة الجروب بنات بس، مش عايزة أي ولد عشان ده أكل عيش ناس، وفصلت مواصفات الفتيات التي ترغب فيهن ليحصلن على أموال مقابل كل لايف، 18 سنة".وألقت أجهزة الأمن القبض عليها، أمس الإثنين، في محل سكنها بدائرة قسم شرطة الساحل، بعد تحديد مكانها، إعداد كمين لها، وجارٍ عرضها على النيابة العامة للتحقيق.