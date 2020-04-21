إزالة 3 أدوار مخالفة بطنطا

شنت رئاسة حي أول طنطا بمحافظة الغربية برئاسة المهندس عادل داود، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة مخالفات البناء في المهد بالتنسيق مع شرطة المرافق بالغربية وأحمد زيدان مقاول الإزالات بالمحافظة.وأسفرت الحملة عن إزالة ثلاثة طوابق مخالفة من السادس وحتي الثامن بشارع النصر بطنطا وذلك برئاسة العقيد وسيم قنديل مأمور قسم شرطة مرافق الغربية والمقدم محمد على وكيل القسم ومسئولي حي أول طنطا.تم إخطار اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.