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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«التخطيط» تعلن مواصلة إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:45 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن خطة التنمية للعام المالي الجديد ٢٠٢٠-٢٠١٢ تأتي في ظروف استثنائية، بسبب أزمة فيروس كورونا، التي تعد أزمة غير مسبوقة، نظرًا لأنها تجاوزت الأزمات السابقة فى تداعياتها وآثارها وتأثر مختلف دول العالم بها، مشيرًا إلى آخر تداعياتها أمس، انهيار أسعار النفط.

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط، خطة التنمية الجديدة أمام الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال، رئيس المجلس.

أضافت: "تتوقع المؤسسات الاقتصادية العالمية انكماش الاقتصاد العالمي بسبب كورونا بنسبة 3%، وكذلك انكماش في التجارة العالمية، وأيضًا زيادة في البطالة بنسبة 20%، وارتفاع نسبة الفقر.

تابعت "في ظل تلك الأزمة، نجد الاقتصاد المصري حقق إنجازًا خلال الفترة الماضية بارتفاع معدل النمو وانخفاض البطالة، وانخفاض التضخم". مؤكدة أنه "نجد ارتفاعًا في مؤشرات الاستثمار المباشر، وكذلك ارتفاع نسبة تحويلات المصريين بالخارج وكلها مؤشرات إيجابية، إلاّ أن أزمة «كورونا» أصبحت الشغل الشاغل لحكومات العالم للحد من تداعياته.

وتابعت، مع بداية الأزمة تحركت الدولة المصرية لاتخاذ حزمة من القرارات كتخصيص ١٠٠ مليار حنيه وتقديم الدعم للقطاعات المختلفة ومساندة العمالة، مضيفة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بمصر عزز قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة وجعلها أكثر صلابة.

وأكدت وزيرة التخطيط: "نستهدف في خطة العام الجديد كبح جماح أزمة كورونا، والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية، لافتة إلى استهداف معدل نمو بنسبة 4.2% والاستثمارات الكلية بقيمة 740 مليار جنيه.

أشارت إلى أننا سنواصل إجراءاتنا لمواجهة كورونا حتى ديسمبر 2020، في نفس الوقت، نسعى لتعظيم الاستفادة من استخدام الموارد المحلية.

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