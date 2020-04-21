المنشآت السياحية تطالب أعضاءها بتقديم جداول للتعقيم

طالبت غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصرى، كل المطاعم السياحية الحاصلة على ترخيص وزارة السياحة، بتقديم جداول لتعقيم المنشآت الخاصة بهم، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه المواعيد المحددة وإخطار الغرفة به.وأشار فى تصريحات خاصة إلى أن الغرفة تقوم بحصر أعداد العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية لتقديمها إلى وزارة السياحة لصرف التعويضات اللازمة لهم، كما تكون لدى الوزارة قاعدة بيانات للعاملين بكل الأنشطة السياحية من شركات سياحية وفنادق ومنشآت سياحية وبازارات ومحلات سياحية والغوص والأنشطة البحرية.وأوضح أن الدولة اتخذت منذ اليوم فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد إجراءات وقائية واحترازية تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن في المقام الأول، ولهذا عندما تعود الحركة من جديد ستكون بنفس الآلية المتبعة وهى الحفاظ على الصحة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التى تضمن الوصول لذلك.