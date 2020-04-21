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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع بورصة قطر 1.41% بختام تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:44 م
بورصة قطر
بورصة قطر
اكرم عمران- طارق عتمان
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تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.41% خاسرًا 119.02 نقطة ليغلق عند مستوى 8325.85 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات، على رأسها قطاع العقارات.

وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 154 مليون سهم بقيمة 288.2 مليون ريال عبر تنفيذ 9471 صفقة، وتراجع 32 سهمًا، فيما ارتفعت 14 سهمًا، واستقر سهم واحد.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.30%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.97%، تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.57%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.68%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.19%.

وفى سياق آخر أعلنت مجموعة استثمار القابضة، عن الدعوة السابقة لاجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة، وفي إطار الجهود التي تبذلها والإجراءات الإحترازية لمنع كل أشكال التجمع، قررت عقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة افتراضيًا عن طريق الاتصال المرئي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية، سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما، مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما، مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده، والنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2019 وإقراره، النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، ومكافآتهم، عرض المناقصة بشأن تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم، عرض إبقاء ملكية عقارات باسم أحد المؤسسين وعضو مجلس إدارة سابق، لحين بيعها، أما جدول أعمال الجمعية غير العادية فهو يتضمن تعديل النظام الأساسي للشركة.


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