تجديد حبس المتهم بقتل طفله تعذيبًا في البساتين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين، اليوم الثلاثاء، حبس عامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل ابنه عقب التعدي عليه بالضرب بسبب لهوه.تلقى قسم شرطة البساتين، إخطارا من أحد المستشفيات بوصول طفل عمره 8 سنوات جثة هامدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين وجود أثر اعتداء بالضرب على وجه المجنى عليه.وتبين من خلال التحريات أن والد الطفل وراء ارتكاب الحادث بسبب لهو المجنى عليه وتسببه فى إزعاجه، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.