مقتل 20 مسلحًا من الموالين لأنقرة فى سوريا

تجددت الاشتباكات بالأسلحة المختلفة بين المجموعات الإرهابية الموالية لتركيا في مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي الغربي.وأفادت وكالة الأنباء السورية، نقلا عن مصادرها، بأن عدد القتلى وصل في صفوفهم إلى أكثر من 20 إرهابيا إضافة إلى عدد كبير من المصابين.وذكرت مصادر أهلية أن الاقتتال بين المجموعات الإرهابية المنتشرة في مدينة رأس العين بالحسكة تواصل لليوم الثاني بوتيرة أعلى، موضحة أن الإرهابيين المدعومين من تركيا يستخدمون الأسلحة الرشاشة والقذائف ما يزيد من الخسائر في صفوف المجموعات المتناحرة، ويوقع مزيدا من الدمار والأضرار في منازل المدنيين ويهدد حياتهم.وأشارت المصادر إلى أن حصيلة الاشتباكات بين الإرهابيين من مرتزقة تركيا وصلت خلال الساعات الماضية إلى 13 إرهابيا من تنظيم ما يسمى "أحرار الشرقية"، و7 من تنظيم الحمزات الإرهابي ناهيك عن عدد كبير من المصابين، مما يزيد من احتمال مقتل عدد منهم خلال الساعات القادمة.واندلعت أمس، اشتباكات عنيفة في مدينة رأس العين المحتلة بين مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى المعتصم والحمزات وأحرار الشرقية على خلفية التنازع على مناطق النفوذ وبعض المسروقات، إضافة إلى عمليات الثأر جراء سقوط قتلى من بعض الأطراف خلال اشتباكات اندلعت مؤخرا بين هذه التنظيمات الإرهابية.