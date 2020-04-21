عن «سيد مكاوى» فى الذكرى الـ23 لرحيله





من المتفق عليه أن "الليلة الكبيرة" مهما تعددت مرات تقديمها بشكل حديث٬ ومهما عاود الموسيقيين توزيعها وتحديث اللحن الأصلي للفنان الكبير سيد مكاوي٬ والذي تحل اليوم الذكري الــ23 لرحيله عن عالمنا ستظل ملاصقة لاسمه٬ حتي وأنت تسمعها صوتا دون صورة٬ ذهنك سيستدعي صور المولد ومشاهده.

الليلة الكبيرة

فمن تطفل الشباب الذي ينتقل من مكان لآخر فيطرد لقلة ماله٬ إلي الأم التى ضاعت طفلتها٬ والأخري التى (طاهرت) ابنها٬ وليس ختامًا بالراقصة اللعوب بدلعها وهي تغنى: طار ف الهوا شاشي وأنت ماتدراشي يا جدع.



سيد مكاوي

سيد مكاوي الذي لحن هذا الأوبريت المبهج٬ هو نفسه الذي أخرج منا حزن العالم وكائناته في كل مرة نستمع إلي شادية وهي تنعي ثائرة بغضب أطفال بحر البقر٬ في أنشودتها "الدرس انتهي لموا الكراريس". وهو بعينه الذي لحن للست كوكب الشرق رائعتها "يا مسهرني". وهو الذي مازالت أغنيته "ليلة امبارح" تغني في كل مناسبة ولم يعدم مطرب أو مطربة غناءها في مناسبة ما.



مكاوي مع أم كلثوم

ولما لا نجد أنفسنا وحيواتنا في ألحانه وأغانيه٬ فهو ابن البيئة الشعبية بكل ما تزخر به من فنون وإبداع فطري٬ يقول عنه حكاء المهمشين "خيري شلبي": "من حارة السد في أعماق حي الحنفي بالسيدة زينب كان سيد مكاوي في طفولته وصباه يرتاد المقاهي ليستمع للمنشدين ويدخر الأنغام ويشغف بالغناء. إنه من أسرة فقيرة معدمة تعاني شظف العيش٬ وأمه امرأة لطيفة بنت نكتة خفيفة الظل٬ لكنه دون أخوته أصيب بالعمي في وقت مبكر جدًا".



الليلة الكبيرة

العميان لا عائد لهم سوي القرآن يلوذون به٬ وهكذا انتمي الصبي إلي ألحان السماء لعله يقدر يوم علي الصعود كالشيوخ: علي محمود٬ محمد رفعت٬ طه الفشني٬ وغيرهم ممن رفعتهم قراءة القرآن إلي أعلي مرتبة في المكانة الاجتماعية.



على أن الولد الشقي٬ لم يوقفه العمي عن اللعب والشيطنة في الحارة طول النهار٬ والجري عاريًا وراء عربات الرش٬ والشعبطة في مؤخرات الحناطير غير عابئ بصيحات الكائدين: الكرباج ورا ياسطي٬ دم الحارة يجري في عروقه٬ يبعث فيه طاقة لا تنفد٬ يمرح وراء الباعة ووراء الأراجوز٬ في أعقاب صندوق الدنيا٬ في ذيل مزازيك الأفراح وزفات العرائس والعرسان٬ ملتحقًا بمواكب ركوب الخليفة في مولد السيدة زينب ومولد الحنفي ومولد السيدة عائشة والسيدة نفيسة٬ تنساب في أعطافه بهجة الشخاليل ورنات الكاسات ودوي الطبول. ليس ثمة من قامع يقمعه أو رادع يردعه أو راع يرده عن غيه٬ فالعيال في الحارة المصرية لا حاكم لهم٬ لا أب لا أم٬ فجميع الناس آباؤهم وكل الأمهات أمهم.



الليلة الكبيرة