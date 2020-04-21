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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع مؤشر بورصة دبي 3.28% بختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:41 م
بورصة دبي
بورصة دبي
اكرم عمران- طارق عتمان
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تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 3.28% خاسرًا 61.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1825.63 نقطة، بضغوط هبوط 8 قطاعات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 391.1 مليون سهم، محققة ما قيمته 244.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 5039 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت سهمين، فيما انخفض 27 سهمًا، واستقر سهمان.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.58%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 3.87%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.31%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.98%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 2.73%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.60%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 4.74%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 1.53%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5%، ثم سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 15.1 مليون ورقة بقيمة 50.1 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.08%.

وفي سياق متصل، أعلن مصرف عجمان، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية، أمس الإثنين، وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المصرف ومركزه المالى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير مدقق الحسابات الخارجى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وتقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وميزانية المصرف وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

كما تمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن تحويل الأرباح المحققة فى عام 2019 إلى بند الأرباح المحتجزة، ومقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، شريطة الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة "بي إتش مباشر" للخدمات المالية، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الإثنين، حيث تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة التنفيذي وإدارة الشركة لدراسة تحويل الشركة إلى شركة استثمارية تماشيًا مع الخطة الاستراتيجية الموضوعة للشركة، وتعيين مستشارين متخصصين لهذا الغرض، وعرض الهيكل المقترح الأمثل للشركة، ونتائج تقييم الفرص الاستثمارية المتاحة على المجلس، كما اطلع مجلس الإدارة على أداء الشركة خلال الربع الأول من عام 2020، وعبر عن تقديره للأداء المتميز خلال هذه الفترة.

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