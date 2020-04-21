البابا تواضروس ينفي تعرض الكنيسة لضغوط لاتخاذ قرار الغلق

نفى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ما تردد بشأن تعرضه والكنيسة لضغط من جانب أي مؤسسة حكومية لاتخاذ قرار غلق الكنائس.وأضاف في تصريحات له ببرنامج أفطونف، أن القرار جاء من دافع الشعور الوطني والإنساني النابع من قلب الكنيسة القبطية الارثوذكسية المعروفة بمحبتها لمصر.كما رد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على الانتقاد الذي وجه للكنيسة بعد تبرعها بمبلغ مالي قدره 3 مليون جنيه، بدعوى إطعام الفقراء بتلك المبالغ بالإشارة إلى أن ذلك الانتقاد هو قديم جدا ومنذ عهد المسيح.وتابع قائلا:" أن المرأة التي سكبت الطيب عند قدمي المسيح نالت نصيبها من ذلك الانتقاد، حيث قال البعض أما وجب أن يباع ذلك الطيب ويعطى ثمنه للمساكين، لكن المسيح نفسه رد على أولئك المنتقدين".و أوضح البابا ان وطنية الكنيسة تدفعها لدعم الوطن ومؤازرته خطوة تلو الأخرى، في كل محنة وكل موقف.وأجرى البابا لقاء أفطونف برفقة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مع قناة مارمرقس الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، من قلب دير الأنبا بيشوي العامر للرهبان الأقباط الأرثوذكس بوادي النطرون بمناسبة "عيد القيامة المجيد"، ويشار إلى أن كلمة افطونف هي كلمة يونانية تعني قام.وتحتفل حاليًا وعلى مدار 50 يومًا مُتصلة، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بفترة الخماسين المُقدسة، وهي فترة تمنع خلالها الكنيسة الصوم تمامًا، وتتميز بالنغمات المُفرحة والتي تستخدم في تلاوة الصلوات والنصوص الدينية، بالإضافة إلى سيطرة اللون الأبيض على المشاهد داخل الكنائس المُغلقة حاليًا، في إطار مؤازرة الدولة في حربها ضد انتشار فيروس كورونا.