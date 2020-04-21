البهنساوي: حل أزمة توقف مصنع الدلتا للأسمدة وتشغيله قريبًا

قال المهندس محسن البهنساوي خبير تطوير شركات قطاع الأعمال العام إن إعلان قطاع الأعمال عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن قرب تشغيل مصنع الدلتا الأسمدة بعد توقفه منذ فترة هو مؤشر جيد للغاية لزيادة الطاقة الإنتاجية في مصر.وأضاف "البهنساوي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن مصنع الدلتا الأسمدة كان توقف عن إنتاج سماد اليوريا وسماد النترات مطلع الشهر الجارى بسبب حدوث عطل فى محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز وتعرضه لأضرار كبيرة ما سيترتب عليه توقف توريد الأسمدة لوزارة الزراعة الفترة المقبلة لحين الانتهاء من تشخيص الحالة واصلاح العطل.وأشار إلى أن المصانع الحكومية تساهم في تنمية الناتج القومي للدولة ولا بد من العمل علي سرعة تطويرها، وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.