7.6 مليار جنيه لتطوير العشوائيات بالموازنة الجديدة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة رصدت 7.6 مليار جنيه بمشروع الخطة الاقتصادية الجديدة للعام المالة 2020-2021 لاستكمال تطوير 7 مناطق غير آمنة، وتطوير 48 منطقة غير آمنة على أراضي ملكيّات خاصة تشمل 23.5 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 945 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير مساحة 5.5 ألف فدان من الـمناطق غير الـمُخطّطة، واستكمال 29 سوقًا، وتطوير 23 سوقًا بتكلفة مليار جنيه.وأشارت الوزيرة، خلال إلقائها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021 اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب، إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة "حياة كريمة" في 357 قرية جديدة في 14 مُحافظة، فضلًا عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة (143 قرية)، بتكلفة 8 مليارات جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56% لسكان القرى الأكثر إحتياجًا، ومُبادرة "مراكب النجاة" والتي تُغطي 40 قرية بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية.