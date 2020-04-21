محافظ أسيوط يتفقد صوامع عرب العوامر لمتابعة توريد القمح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال توريد محصول القمح للصوامع بمنطقة عرب العوامر للوقوف على أعمال التوريد والتأكيد على استمرار العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم.



رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وتاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.



محافظ أسيوط

بدأ المحافظ جولته بتفقد إجراءات التطهير بمنطقة صوامع عرب العوامر والالتزام بالإجراءات الاحترازية ثم تفقد بعض الصوامع وشون التخزين والتي تبلغ سعتها التخزينية حوالى 55 ألف طن وتابع أعمال استلام الأقماح من المزارعين واستمع إلى شرح عمل لجنة استلام الأقماح بالصوامع مشددًا على تنفيذ القرارات والضوابط المنظمة لاستلام الاقماح.



وأشار المحافظ إلى إنه تم تجهيز 27 مركز تجميع واستلام الأقماح تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين عقب الحصاد والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى يوليو، بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

محافظ أسيوط

ولفت إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 240 ألف و909 فدان بمختلف القرى والمراكز بزيادة كبيرة عن العام الماضي مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



محافظ أسيوط

وكلف المحافظ مسئولي الزراعة والتموين بالاستمرار في تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين بمختلف القري والمراكز والمدن للإستعداد لاستلام الكميات الموردة من القمح وتفادي أي عقبات وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة للتخفيف عن المزارعين وعدم انتظارهم كثيرًا أمام الشون والمطاحن كما شدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.



وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة إنه جارٍ استقبال الأقماح من المزارعين بعدد 27 صومعة وهنجر وشونة اسمنتية ومركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية بلغت 144 ألف و720 طن، لافتًا إلى تسكين مهندس زراعي في كل صومعة وشونة لمتابعة عملية التوريد وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.

محافظ أسيوط