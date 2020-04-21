رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد صوامع عرب العوامر لمتابعة توريد القمح

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:36 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أسيوط – محمد أبو شادي:
طباعة
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال توريد محصول القمح للصوامع بمنطقة عرب العوامر للوقوف على أعمال التوريد والتأكيد على استمرار العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم.

رافق المحافظ خلال الجولة التفقدية محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وتاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس مدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
بدأ المحافظ جولته بتفقد إجراءات التطهير بمنطقة صوامع عرب العوامر والالتزام بالإجراءات الاحترازية ثم تفقد بعض الصوامع وشون التخزين والتي تبلغ سعتها التخزينية حوالى 55 ألف طن وتابع أعمال استلام الأقماح من المزارعين واستمع إلى شرح عمل لجنة استلام الأقماح بالصوامع مشددًا على تنفيذ القرارات والضوابط المنظمة لاستلام الاقماح.

وأشار المحافظ إلى إنه تم تجهيز 27 مركز تجميع واستلام الأقماح تشمل "الشون والصوامع والهناجر ومراكز التجميع" بمراكز ومدن المحافظة لاستلام محصول القمح من المزارعين والموردين عقب الحصاد والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى يوليو، بمختلف قرى ومراكز المحافظة.
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
ولفت إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت 240 ألف و909 فدان بمختلف القرى والمراكز بزيادة كبيرة عن العام الماضي مشيرًا إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
وكلف المحافظ مسئولي الزراعة والتموين بالاستمرار في تقديم أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والموردين بمختلف القري والمراكز والمدن للإستعداد لاستلام الكميات الموردة من القمح وتفادي أي عقبات وتنظيم عملية تسليم الأقماح بطريقة سريعة للتخفيف عن المزارعين وعدم انتظارهم كثيرًا أمام الشون والمطاحن كما شدد على ضرورة تواجد خدمة دورية بجميع الشون لتنظيم حركة السيارات أثناء دخولها وخروجها من نقاط الفرز مع ضرورة الالتزام بمعايير وضوابط عمليات توريد القمح وسرعة تسليم المزارعين ثمن محصولهم.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة إنه جارٍ استقبال الأقماح من المزارعين بعدد 27 صومعة وهنجر وشونة اسمنتية ومركز تجميع بإجمالي سعة تخزينية بلغت 144 ألف و720 طن، لافتًا إلى تسكين مهندس زراعي في كل صومعة وشونة لمتابعة عملية التوريد وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
وأوضح أن أبواب الصوامع ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتى 15 يوليو، مشيرًا إلى أن أسعار توريد القمح المحلي لعام 2020 والتي أعلنها وزير التموين يعد أعلى من سعر العام الماضي وذلك مراعاة لمتطلبات الفلاح المصرى والارتقاء بالزراعة الوطنية وذلك على النحو التالي:

700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط، موضحًا أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءً برئاسة مفتش تموين في كل لجنة.

موضوعات متعلقة

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

حرس الحدود تدمر 10 فتحات أنفاق وتضبط 300 خارج عن القانون وأسلحة ومخدرات

لوقوع السيستم.. التعليم تمد فترة امتحان أولى ثانوي حتى الرابعة عصرًا

الصحة العالمية: من غير الممكن تحديد مصدر كورونا حاليًا

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

حرس الحدود تدمر 10 فتحات أنفاق وتضبط 300 خارج عن القانون وأسلحة ومخدرات

لوقوع السيستم.. التعليم تمد فترة امتحان أولى ثانوي حتى الرابعة عصرًا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

إمساكية شهر رمضان 1441 - 2020 وعدد ساعات الصوم

21 مليون أمريكى شاهدوا حفلا عالميا لدعم محاربى كورونا

رئيس جنوب إفريقيا يدين سرقة الطعام المخصص للفقراء فى البلاد

القبض على برلمانى لتوزيعه طعاما على أبناء دائرته فى أوغندا

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
إرهاب من جديد
لواء. محسن الفحام
يستمر العطاء ويحيا الشهداء
ماجد حبته
لهم بنجلاديش.. ولنا دين!
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
المزيد

الثقافة

عن «سيد مكاوى» فى الذكرى الـ23 لرحيله

«عندما يؤمن البنفسج».. مجموعة شعرية جديدة لـ أحمد بشار الحلاق

جديد للأطفال.. قصة طبيب صينى دق ناقوس الخطر من كورونا

صدور كتاب «قراءات في التاريخ الاقتصادي العُماني»