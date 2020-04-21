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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع بورصة الكويت 1.91% بنهاية تداولات الثلاثاء

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:35 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران- طارق عتمان
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أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط هبوط 9 قطاعات أبرزها البنوك.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.91% خاسرًا 91.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4706.20 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.62% خاسرًا 135.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5055.41 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسرًا 2.49 نقطة ليغلق عند مستوى 4020.02 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.99%، خاسرًا 39.75 نقطة ليغلق عند مستوى 3966 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 160.6 مليون سهم بقيمة 30.1 مليون دينار كويتى عبر 8636 صفقة.

وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 3.49%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.47%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.77%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.41%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.24%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 3.64%.

وجاء سهم "الشركة الخليجية للاستثمار البترولى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.21%، تليه الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 10%، ثم شركة التمدين العقارية بنسبة 9.68%، فيما تصدر سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.99% ثم شركة منازل القابضة بنسبة 9.09%، ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 6.65%.

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