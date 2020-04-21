ولايات ألمانية تنضم إلى فرض ارتداء الكمامات على المواطنين

قررت ثلاث ولايات ألمانية اليوم الثلاثاء الانضمام إلى مسار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات خلال التسوق في المتاجر أو ركوب المواصلات العامة.وقررت ولايات بادن-فورتمبرج وشليزفيج هولشتاين وهامبورج الانضمام إلى سابقيها، سكسونيا وميكلنبورج-فوربومرن وبافاريا، في تطبيق هذا الإلزام.ولا تشترط الولايات أن يرتدي المواطنون كمامات طبية باهظة التكلفة، حيث سيفي بالغرض وضع وشاح على منطقة الأنف والفم.وتعتزم معظم الولايات تطبيق الإلزام الجديد اعتبارا من الاثنين المقبل.