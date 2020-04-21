رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تؤيد إجراء تحقيق دولي بشأن مصدر انتشار كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 01:33 م
سكوت موريسون
سكوت موريسون
وكالات
طباعة
أعرب رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الثلاثاء، عن تأييده للدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي بشأن رد فعل الصين الأولي على فيروس كورونا المستجد ومصدره.

وقال موريسون، للصحفيين في كانبرا، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن مثل هذا التحقيق مهم، ومن الممكن أن نختلف بشكل محترم في وجهات النظر عن رأي الصين".

وأعرب موريسون، في تصريحاته، عن دعمه وزيرة خارجيته ماريز باين، التي دعت أمس الأول الأحد، إلى فتح تحقيق مستقل في الأمر، حيث قال إنها دعت لذلك من خلال "دعمه القوي للغاية".

وقال موريسون، إنه من المهم أن تعمل منظمة الصحة العالمية وجميع الأطراف المعنية التابعة للمنظمة، "بقدر كبير من الشفافية"، بغض النظر عن المكان الذي نشأ منه خطر صحي جديد.

وتواجه كل من الصين ومنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تدقيقا عالميا متزايدا بشأن تعاملهما مع أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أوقف في منتصف أبريل، تمويل لمنظمة الصحة العالمية، زاعما أن المنظمة "دافعت عن أفعال الحكومة الصينية"، وساعدت في إخفاء الأخطار ومدى تفشي المرض.

كما أثار سياسيون بارزون في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأستراليا، شكوكا حول رد فعل بكين تجاه لأزمة.

من جانبها، رفضت الصين الانتقادات الدولية والدعوات إلى فتح تحقيق.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 11 وفاة و189 إصابة جديدة بكورونا

حقيقة بيع «البرنس» و«صبحى كابر» لحم حمير للمواطنين

19 قتيلًا حصيلة أبشع هجوم دموى فى تاريخ كندا

تفاصيل قانون زيادة المعاشات والعلاوة قبل إقراره بالبرلمان

الصور

image description

بـ«فسيخ ورنجة وبصل».. احتفالات المصريين في شم النسيم (صور)

image description

محمد الباز يوقع عقد نشر "الكتاب الأهم فى الصحافة المصرية" مع دار ريشة

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف حقيقة زيادة عدد ساعات الحظر فى رمضان

تفاصيل إحالة حنين حسام للتحقيق بسبب فيديوهات الـ«تيك توك»

حرس الحدود تدمر 10 فتحات أنفاق وتضبط 300 خارج عن القانون وأسلحة ومخدرات

لوقوع السيستم.. التعليم تمد فترة امتحان أولى ثانوي حتى الرابعة عصرًا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

سر كراهية توفيق الحكيم لشهر أكتوبر.. فقد فيه شيئًا ثمينًا فشل في استرداده

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

نجم الساعة

«الغد» يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الصحة

خبراء: يمكن لأمهات مصابات بكورونا إرضاع أطفالهن

تقارير علمية تفتح الطريق أمام علاج كورونا

كيف يقتل فيروس كورونا؟

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

منوعات

إمساكية شهر رمضان 1441 - 2020 وعدد ساعات الصوم

21 مليون أمريكى شاهدوا حفلا عالميا لدعم محاربى كورونا

رئيس جنوب إفريقيا يدين سرقة الطعام المخصص للفقراء فى البلاد

القبض على برلمانى لتوزيعه طعاما على أبناء دائرته فى أوغندا

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
إرهاب من جديد
لواء. محسن الفحام
يستمر العطاء ويحيا الشهداء
ماجد حبته
لهم بنجلاديش.. ولنا دين!
د. منى حلمى
ذكرياتى مع يوسف إدريس من إلهام فيلم «لا وقت للحب»
المزيد

الثقافة

عن «سيد مكاوى» فى الذكرى الـ23 لرحيله

«عندما يؤمن البنفسج».. مجموعة شعرية جديدة لـ أحمد بشار الحلاق

جديد للأطفال.. قصة طبيب صينى دق ناقوس الخطر من كورونا

صدور كتاب «قراءات في التاريخ الاقتصادي العُماني»