البرلمان يحيل عدد من قرارات الرئيس إلى اللجان النوعية لمناقشتها

أحال علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عدد من قرارات رئيس الجمهورية إلى اللجان النوعية المختصة لمناقشتها.وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2020 والمعني بالإطار العام الموقع بين جمهورية مصر العربية عبر الهيئة القومية لسكك حديد مصر والبنك الأوروبي لتجديد خط سكة حديد طنطا - المنصورة دمياط.وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 2020 بشأن المعاهدة الموقعة على إنشاء التجمع الدولي لدول الساحل والصحراء والمعتمدة في جمهورية تشاد.وأحال قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2020 بشان الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص بشأن إزالة الإزدواج الضريبي للضرائب على الدخل ومنع التهرب الضريبي.أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 149 لسنة 2020 للموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم والموقعة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الافريقي لكرة القدم في فبراير 2020 حيث تم احالة كل تلك القرارات الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.