أهالى طلاب أولى ثانوى: السيستم فتح على الموبايل والامتحان سهل

قال مجدي مدحت، ولي أمر طالبة بالصف الأول الثانوي، إن منصة الامتحان التجريبي الإلكتروني لمادة التاريخ تم فتحها على الموبايل بعد فشل محاولات فتحها على جهاز التابلت الخاص بها.وأكد مدحت في تصريحات خاصة، أن ابنته أدت الامتحان على الموبايل بنجاح، وانتهت من إجابته خلال ربع ساعة، قائلًا "كان سهلًا جدآ".بينما قالت هدير صالح، ولية أمر، إن المنصة فتحت بعد أكثر من ساعتين من المحاولات على جهاز التابلت.وكان قد اشتكى عدد كبير من طلاب الصف الأول الثانوي، على مستوى المحافظات المختلفة، صباح اليوم، من سقوط منصة الامتحان الإلكتروني، وعدم تمكنهم من الدخول إليها، لإجراء الامتحان.وتجري الاختبارات لكل الطلاب من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، في وقت واحد لأول مرة، بعد أن كانت مقسمة على أربع مراحل بين المحافظات.يذكر أن ٥٨٩ ألف طالب في أولى ثانوي يؤدون امتحاناتهم الإلكترونية التجريبية من منازلهم، بواسطة أجهزة التابلت والحاسب الآلي والمحمول.