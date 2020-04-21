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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 21 مخبز بمركزي كوم حمادة ورشيد لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:31 م
مخبز
مخبز
نرمين محمود الدهان
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شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئة على المخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات، وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 21 مخبز بمركزى كوم حمادة ورشيد، لإنتاجها خبزا مخالفا للمواصفات والتوقف على الإنتاج دون إذن مسبق وتهريب الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين، والذي أمر بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبزا مطابقا للمواصفات والأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

كما قامت مديرية التموين بالبحيرة، بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بمركزى الدلنجات وكوم حماده، حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضرا تموينيا عبارة عن تحرير عدد 16 محضرا بمركز الدلنجات منها 6 محاضر إثبات حالة للمخابز وتصرف فى 54 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو وعدد 10 محاضر للأسواق،منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد 1116 عبوة شاى وعدد 16 عبوة بويات منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 22 محضرا للمخابز بمركز كوم حمادة عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف فى 7 شكائر دقيق بلدى مدعم "، كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حمادة حيث تم ضبط كميه تقدر بـ 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
ضبط 21 مخبز بمركزي كوم حمادة ورشيد لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات
ضبط 21 مخبز بمركزي كوم حمادة ورشيد لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات
ضبط 21 مخبز بمركزي كوم حمادة ورشيد لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات
ضبط 21 مخبز بمركزي كوم حمادة ورشيد لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات
ضبط 21 مخبز بمركزي كوم حمادة ورشيد لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات
ضبط 21 مخبز بمركزي كوم حمادة ورشيد لإنتاجها خبز مخالف للمواصفات

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