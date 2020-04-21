«لجنة كورونا»: تقليل التجمعات مطلوب خاصة فى رمضان

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، إن معظم وفيات كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، لتأخرهم في زيارة المستشفيات، خوفًا من فترة العزل.وطالب "حسني" عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، الأهالي والمرضى بعدم الخوف من فترة العزل، إذ إنّها أحد بروتوكولات العلاج، كما طالبهم بالذهاب للمستشفيات حال الشعور بأعراض الفيروس، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، أن الالتزام مطلوب خاصة مع اقتراب شهر رمضان المعروف بالتجمعات العائلية، مطالبا المواطنين بالتزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وأكد أن أرقام الإصابات جيدة حتى الآن وتحت السيطرة، لافتًا إلى أن إجراءات الدولة أسهمت في الحد من انتشار المرض، منوها بأن القطاع الصحي قادر على تقديم الخدمة للمصابين، مقارنة بالبلاد المحيطة بنا في المنطقة العربية والشرق الأوسط.