محافظ سوهاج يتفقد مدرسة الكوثر للغات تمهيدًا لافتتاحها في 2021

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الاعمال النهائية لمدرسة الكوثر الرسمية للغات بحي الكوثر، للاطمئنان على سير العمل بها تمهيدا لافتتاحها العام القادم 20202021، بتكلفة إجمالية 11 مليون و442 ألف و197 جنيها، ورافقه خلال الجولة التفقدية كلا من الدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والمهندس سيد أبو عقيل رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، وماهر عبد الخالق عبد اللاه وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي الكوثر.وأشاد محافظ سوهاج بالمجهود المبذول في المدرسة للانتهاء منها خلال 11 شهر ونصف الشهر، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة المحافظة لإقامة واستكمال المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والمراكز، وخاصة المدارس لخفض الكثافة الطلابية بالفصول، وإتاحة المناخ المناسب للطلاب للتحصيل العلمي.وتفقد "الفقي" عددًا من فصول المدرسة والتي تضم 33 فصلا، منها 6 فصول رياض أطفال، ودورات مياه، ومعامل كمبيوتر ولغات، وغرف إدارية، لافتًا أن المدرسة مقامة على مساحة 4233 متر مربع مكونة من دور أرضي و4 أدوار علوية، كما ضمت المدرسة 35 دورة مياه منها دورة مياه مخصصة للمعاقين، وشملت 2 معمل كمبيوتر، و2 مجالات، وغرفتين للمدرسين، وغرفتين للإدارة، ومعمل لغات+تطوير+مدير+مصادر+مشاهدة+مكتبة+تحضير+معمل علوم+اخصائي نفسي +اخصائي اجتماعي+مصلى+طبيب+مظلة".