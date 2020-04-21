نائب ملوي يؤدي اليمين الدستورية في الجلسة العامة

أدى النائب محمد عبدالحكيم رشدان، وشهرته صابر عبدالحكيم اليمين الدستورية والقانونية أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليصبح نائبًا في المجلس عن الدائرة رقم 7 ومقرها مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا.وكان الدكتور علي عبدالعال قد أكد خلال الجلسة العامة أن الأمانة العامة للمجلس وصلته رسالة من المستشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تؤكد فوز المرشح محمد عبدالحكيم رشدان وشهرته صابر عبدالحكيم من حزب مستقبل وطن بالانتخابات التكميلية للدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي، والتي أجريت يومي 6 و7 مارس للمصريين بالخارج ويومي 10 و11 لمواطني الدائرة بالداخل وأصدر عبدالعال تعليماته للمُذيع الداخلي للمجلس بتلاوة نص الرسالة وأعقبها منح النائب فرصة لتأدية اليمين الدستورية والقانونية ليصبح نائبًا بمجلس النواب.