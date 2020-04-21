هونج كونج تمدد إجراءات احتواء كورونا حتى مطلع مايو المقبل

أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، الثلاثاء، أنه سوف يتم تمديد إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا لمدة 14 يومًا.ويأتي تمديد القيود، التي كان من المقرر أن ينتهى العمل بها الخميس المقبل، بعد يوم من عدم تسجيل هونج كونج أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.أضافت لام خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي أنها تريد عدم ضياع نتيجة العمل الجيد الذي تم القيام به لمواجهة الفيروس، وقد تم إغلاق الشركات والخدمات لتقليل التواصل البشري.وكانت هونج كونج قد سجلت 1030 حالة إصابة بالفيروس وأربع حالات وفاة.