إزالة 5 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار حملات تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بمختلف الأحياء، مشيرًا إلى إزالة 5 حالات تعدٍ اليوم الثلاثاء، خلال حملة قادها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظ، وبحضور محارب هيلع رئيس حي الجنوب.وأوضح المحافظ- في بيان اليوم- أن ذلك يأتي ضمن الحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة التنفيذية للتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة كل الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة، وعدم السماح للمخالفين باستغلال الظروف التي تمر بها البلاد في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.