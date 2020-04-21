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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إحالة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة للجان النواب

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:19 م
عبدالعال
عبدالعال
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والمحالة إلى مجلس النواب إلى اللجان النوعية المتخصصة.

أحال مشروع قانون بشأن حالة الطوارئ وهو مشروع القانون رقم 162 لسنة 1958 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما أحال مشروع قانون بشأن فتح اعتاد اضافي للموازنة العام للدولة للعام المالي الحالي 2019 2020 وكذلك مشروع قانون بشان تعديل بعض احكام الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 كما احال مشروع قانون لربط الموازنة العامة للدولة 2020 2021 وكذلك مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2020 2021 وكذلك 54 مشروع قانون بشان ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية 2020 2021.

وتم إحالة تلك المشروعات بقوانين إلى لجنة الخطة والموازنة، كما أحال مشروع قانون بشأن الإجراءات المالية لتَداعيات فيروس كورونا إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الصحية.

وأحال رئيس المجلس مشروع قانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير بداية من الأول من يوليو لعام 2006 ولم يتم إضافتها إلى الأجر الأساسي وكذلك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وكذلك مشروع قانون بشأن تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية تم إحالة تلك المشروعات لقوانين إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

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