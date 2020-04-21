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الثلاثاء 21 أبريل 2020 الموافق 28 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: انهيار العقود الآجلة للنفط ليس كارثيا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:19 م
العقود الآجلة للنفط
العقود الآجلة للنفط
مروة عنبر
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أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أنه من الخطأ الربط بين انهيار العقود الآجلة للنفط والسعر الفعلي للخام.

وأضافت الرئاسة الروسية في بيان لها، أن روسيا تراقب أسعار النفط عن كثب ولا ترى أمرا كارثيا في تراجع العقود الآجلة للخام، وفقا لوكالة رويترز.

وأشارت الرئاسة الروسية إلى أن الحكومة لديها كل الاحتياطيات التي تحتاجها لتعويض انخفاض أسعار النفط، مؤكدة أنه من الممكن إقامة اتصالات بين الشركاء في أوبك بلس إذا اقتضت الضرورة.

وشهد سعر النفط الأمريكي تسليم مايو هدنة قصيرة في التعاملات الآسيوية صباح اليوم، رفعته إلى ما فوق الصفر بعد ما أغلق في نيويورك على سعر غير مسبوق في التاريخ عند 37.63 دولار تحت الصفر للبرميل، مع القلق بشأن توفر السعة التخزينية في الولايات المتحدة، لكن سعر العقود التي تنتهي بعد ساعات قليلة عادت لتحت الصفر مجددا.

وتتصاعد حدة الضغوط فيما يتزايد بناء المخزونات النفطية في العالم، بما في ذلك المركز الرئيسي للتخزين بالولايات المتحدة في أوكلاهوما.

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