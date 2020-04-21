فرج عامر يشيد بالإجراءات الوقائية المتبعة لانعقاد جلسة البرلمان

أشاد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة لانعقاد جلسة البرلمان، في ظل الإجراءات الوقائية الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وحماية جلسة النواب المنعقدة اليوم.وأشار عامر، في بيان الثلاثاء، إلى أن هناك التزامًا كبيرًا من قبل النواب، في التعامل داخل الجلسة العامة، والالتزام بارتداء الكمامة وعدم التعامل بشكل مباشر والملامسات بين النواب وبعضهم بعضًا، والالتزام بطرق الوقاية والتعقيم والتطهير؛ حتى لا تكون هناك فرص لانتقال العدوى بين النواب وبعضهم البعض.ولفت إلى أن الأمين العام للمجلس المستشار محمود فوزي، اتخذ كل الاحتياطات والتدابير لنجاح جلسة البرلمان اليوم، والمشهد داخل البرلمان يعكس مدى وعي وحرص كل فرد داخل المجلس على اتخاذ إجراءات الوقاية والحماية اللازمة من الفيروس.