المعارضة التركية: أردوغان انعزل عن الشعب لتصفية الحسابات

عرضت قناة "تركيا الآن" صريحًا للمتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، فائق أوزتراك، أوضح خلاله أن البطالة ارتفعت وارتفعت معها أسعار المعيشة والحرائق في المطابخ أثقلت الشعبوتابع المتحدث: "بينما نجد من يحكمون الدولة انغلقوا على أنفسهم في زاوية في القصر وعزلوا أنفسهم عن أزمات الشعب ولم ينظروا إلى ما أكله الشعب وما يشربه، مشيرا إلى أن أردوغان وحكومته لم يكتفوا بهذا فقط بل يحاولون إعاقة البلديات التي تحاول تقديم الدعم للشعب".ولفت: "بدلًا من أن يحاول محاصرة المرض والاهتمام بالشعب يتحرك لتصفية حسابات سياسية بضغينة وما يبدو بمنتهى الوضوح هو أن النظام لا يكافح كورونا بل يكافح الخدمات التي تقدمها بلديات حزب الشعب الجمهوري المعارض".فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي قدم على مدى أسابيع أداء بلاده في التعامل مع أزمة كورونا على أنها تعد واحدة من أكثر الدول نجاحا في مواجهة هذه الأزمة، بينما ظل أردوغان في الوقت ذاته يفرض رقابة صارمة على الأنباء ذات الصلة بالفيروس.