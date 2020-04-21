حرس الحدود تدمر 10 فتحات أنفاق وتضبط 300 خارج عن القانون وأسلحة ومخدرات

واصلت قوات حرس الحدود جهودها فى توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية.وتمكنت قوات حرس الحدود من تحقيق العديد من النجاحات حيث تم إكتشاف وتدمير 10 فتحات نفق بشمال سيناء، كما تم ضبط (7) بنادق قناصة و(6) بنادق آلية و(2) رشاش و(300) بندقية خرطوش و(3) مسدسات عيار 9 مللى فضلًا عن مايزيد عن (300) ألف طلقة مختلفة الأعيرة.كما تم ضبط (4،5) طن لجوهر الحشيش المخدر و(3،5) مليون قرص من المواد المخدرة و(54) طن لنبات البانجو، و(46) كيلو من مادة الأفيون المخدر.كما تم تنظيم العديد من الدوريات للقضاء على الزراعات المخدرة والتى تمكنت من إكتشاف وتدمير (100) مزرعة لنبات البانجو المخدر بجنوب سيناء تقدر بمساحة (93) فدانًا، و(866) مزرعة لنبات الخشخاش بمساحة (668) فدانًا، و(2434) كيلو جرام من بذور البانجو والحشيش المخدر، كما تم ضبط (9) مصانع حشيش تحتوى على (7) مكابس لخام الحشيش.كما تم ضبط 14 هاتفًا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، و(880) جهازًا تستخدمها العناصر الإجرامية فى تتبع خط سير المركبات، وضبط (56) جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن وأكثر من (71) طن من الحجارة المخلوطة بخام الذهب و(77) كيلو جرام من المشغولات الفضية، و(228) ألف قاروصة سجائر مهربة ثبت بالتحليل إحتوائها على مواد مسرطنة، وضبط (122) ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل غير خالصة الرسوم الجمركية.وفى سياق متصل نجحت قوات حرس الحدود فى القبض على (300) فرد من المهربين والخارجين عن القانون كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لـ (4710) فرد من جنسيات مختلفة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة، كما تم التحفظ على (271) عربة ومركبة تستخدم فى أعمال التسلل والتهريب، وقد تم إحالة المتهمين والمضبوطات للجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.يأتي ذلك استمرارًا لجهود قوات حرس الحدود في تأمين حدود مصر علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية وتنفيذ اجراءات احكام السيطرة علي كافة المنافذ والمعابر لحماية البلاد من كافة المخاطر.