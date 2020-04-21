170 ألف ضحية حصيلة وفيات كورونا المستجد حول العالم

تسبب فيروس كورونا المستجد بأكثر من 170 ألف وفاة في العالم، ثلثاها تقريبا في أوروبا، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، حسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية، اليوم الثلاثاء.وأحصيت 170 ألفًا و566 وفاة في العالم (2.483.086 حالة إصابة)، بينها 106 آلاف و737 في أوروبا (1.215.424 حالة) القارة الأكثر تضررًا بالوباء.وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (42 ألفًا و364)، متقدمة على إيطاليا (24 ألفًا و114) وإسبانيا (21 ألفًا و282) وفرنسا (20 ألفًا و265) وبريطانيا (16 ألفًا و509).