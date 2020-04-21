مّوت على الجهة الأخرى.. كيف أثر اختفاء الكمامات الطبية على عمال المهن الخطرة؟



لم يخلد "عيد محمود"، 39 عامًا، للنوم في تلك الليلة جيدًا، التي صادفت انتصاف شهر مارس العام 2020؛ بسبب صوت سُعاله المسموع طوال الليل، والآلام التي انتابت صدره، فذلك هو اليوم الثالث الذي يرافقه فيه الوجع المفاجىء ذاته دون سبب مفهوم لديه.



كانت مفاجأة شديدة الأثر، حين أخبره طبيب الأمراض الصدرية الذي ذهب إليه بعد عدة أيام من الألم، بأنه مصاب بمرض الربو (مرض مزمن يصيب الممرات الهوائية للرئتين)، أصيب به بسبب تعرضه المباشر لأدخنة أكاسيد الكبريت الناتجة عن احتراق الخشب وتحويله إلى فحم، وفقًا لتشخيص الطبيب.



يعمل "عيد" في مكمور للفحم بقرية أجهور بمحافظة القليوبية منذ أعوام عدة، ولم يُصب طوال تلك الأعوام بأي مرض نتيجة تعرضه الدائم للأدخنة، والتي كان يواجهها بكمامة أو قناع حديدي يوفره مسؤول المكمورة للعمال، لكن النقص الذي ضرب الكمامات خلال الشهور الثلاثة الماضية أثر على توفيرها للعمال. لم يخلد "عيد محمود"، 39 عامًا، للنوم في تلك الليلة جيدًا، التي صادفت انتصاف شهر مارس العام 2020؛ بسبب صوت سُعاله المسموع طوال الليل، والآلام التي انتابت صدره، فذلك هو اليوم الثالث الذي يرافقه فيه الوجع المفاجىء ذاته دون سبب مفهوم لديه.كانت مفاجأة شديدة الأثر، حين أخبره طبيب الأمراض الصدرية الذي ذهب إليه بعد عدة أيام من الألم، بأنه مصاب بمرض الربو (مرض مزمن يصيب الممرات الهوائية للرئتين)، أصيب به بسبب تعرضه المباشر لأدخنة أكاسيد الكبريت الناتجة عن احتراق الخشب وتحويله إلى فحم، وفقًا لتشخيص الطبيب.يعمل "عيد" في مكمور للفحم بقرية أجهور بمحافظة القليوبية منذ أعوام عدة، ولم يُصب طوال تلك الأعوام بأي مرض نتيجة تعرضه الدائم للأدخنة، والتي كان يواجهها بكمامة أو قناع حديدي يوفره مسؤول المكمورة للعمال، لكن النقص الذي ضرب الكمامات خلال الشهور الثلاثة الماضية أثر على توفيرها للعمال.

العامل محمود عيد





تواتر الأحداث السريع على صعيد انتشار الفيروس في مصر، وتحقيقه 3333 إصابة و250 حالة وفاة إلى الآن، دفع الجميع للهجوم الشديد على الكمامات الطبية كنوع من الوقاية وخوفًا من العدوى، إلى جانب توحيد الجهود الحكومية لتوفير أشكال الأقنعة كافة للطاقم الطبي من أجل علاج المصابين وإنقاذهم من الموت. فُزع العالم في منتصف ديسمبر العام 2019، بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من أحد الأسواق الشعبية في مدينة ووهان الصينية، ومنها إلى قارتي آسيا وأوربا ثم الشرق الأوسط في يناير العام 2020، كانت من بينهم مصر التي انتشر الفيروس بها منتصف فبراير الماضي.تواتر الأحداث السريع على صعيد انتشار الفيروس في مصر، وتحقيقه 3333 إصابة و250 حالة وفاة إلى الآن، دفع الجميع للهجوم الشديد على الكمامات الطبية كنوع من الوقاية وخوفًا من العدوى، إلى جانب توحيد الجهود الحكومية لتوفير أشكال الأقنعة كافة للطاقم الطبي من أجل علاج المصابين وإنقاذهم من الموت.

انفوجراف وزارة الصحة





عيد: "اختفاء الكمامات سيولد وفيات من عمال المهن الخطرة"



لم يشعر "عيد" الذي يعول ابنتان وزوجة وأم، بالخوف منذ عمله بتلك المهنة الخطرة قدر شعوره الآن، فالمكمورة التي يعمل بها أصبحت توفر لهم إجراءات السلامة المهنية كما يجب منذ عامين فقط، ومنعت العمل دون إرتداء كمامة طبية أو قناع حديدي، وهو ما لم يعد متوفرًا الآن.



يقول: "أواجه الموت حاليًا بوجه عاري يوميًا، فمنذ عملي في مهنة مكامير الفحم لم أصب بأي أمراض صدرية سوى الآن، بعدما اختفت الكمامات الطبية، وكلما تنتج جهة ما أعداد كبيرة منهم تنفد سريعًا، بسبب حاجة القطاع الصحي الشديدة لها، رغم حاجة عمال مكامير الفحم لها أيضًا بنفس الشدة".



رئتيّ "عيد" الآن بحسب الأشعة الصدرية التي أجراها بعد الجائحة أصبحت مليئة بأكاسيد الكبريت، والتي قبل ثلاثة أشهر لم تكن تعاني شيء بحسب كشف طبي يجريه كل ثلاثة أشهر (حصلنا على نسخة منه)، وحذره الطبيب أنه إذا استمر في التعرض المباشر لتلك الأكاسيد ربما يُصاب بمرض سرطان الرئة: "لا استطيع التوقف عن عملي وفي نفس الوقت أخشى الموت بمرض صدري نتيجة عدم توافر الكمامات". وبينما كان الأطباء يواجهون موت مصابي فيرس كورونا في مستشفيات العزل الصحي، كان هناك موت على الجهة الأخرى، يواجهه عمال المهن الخطرة مثل مكامير الفحم والألمنيوم وغيرهم، بسبب النقص الشديد الذي أصاب الكمامات الطبية والأقنعة، التي لا غنى لهم عنها لتحميهم من الأدخنة والغازات الضارة التي باتوا يتعرضون لها مباشرة أثناء العمل.لم يشعر "عيد" الذي يعول ابنتان وزوجة وأم، بالخوف منذ عمله بتلك المهنة الخطرة قدر شعوره الآن، فالمكمورة التي يعمل بها أصبحت توفر لهم إجراءات السلامة المهنية كما يجب منذ عامين فقط، ومنعت العمل دون إرتداء كمامة طبية أو قناع حديدي، وهو ما لم يعد متوفرًا الآن.يقول: "أواجه الموت حاليًا بوجه عاري يوميًا، فمنذ عملي في مهنة مكامير الفحم لم أصب بأي أمراض صدرية سوى الآن، بعدما اختفت الكمامات الطبية، وكلما تنتج جهة ما أعداد كبيرة منهم تنفد سريعًا، بسبب حاجة القطاع الصحي الشديدة لها، رغم حاجة عمال مكامير الفحم لها أيضًا بنفس الشدة".رئتيّ "عيد" الآن بحسب الأشعة الصدرية التي أجراها بعد الجائحة أصبحت مليئة بأكاسيد الكبريت، والتي قبل ثلاثة أشهر لم تكن تعاني شيء بحسب كشف طبي يجريه كل ثلاثة أشهر (حصلنا على نسخة منه)، وحذره الطبيب أنه إذا استمر في التعرض المباشر لتلك الأكاسيد ربما يُصاب بمرض سرطان الرئة: "لا استطيع التوقف عن عملي وفي نفس الوقت أخشى الموت بمرض صدري نتيجة عدم توافر الكمامات".

أشعة العامل محمود عيد





عمال المهن الخطرة في مصر ليسوا بفئة قليلة العدد، فقد قدّرهم اتحاد العمال المصري (حكومي) خلال عام 2018 بنحو 5 مليون عامل، بينما كان الرقم أكبر في تقدير منظمة الأمم المتحدة، التي قدرت عمال المهن الخطرة في مصر بـ7 مليون عامل غير مسجل في التأمين الصحي الاجتماعي، رغم مواجهتهم للأخطار يوميًا في عملهم.



يبلغ عدد مكامير الفحم وفقًا لتقديرات وزارة التنمية المحلية 5 آلاف مكمورة فحم بعدد عاملين نحو 1.2 مليون عامل، بينما يوجد 120 منجمًا في مصر بواقع عمال 250 ألف عامل، ونحو 58 مصنعًا للألمونيوم المهنة الخطرة الثالثة وفق منظمة العمل الدولية.

المهن الخطرة هي كل عمل يعرض صاحبه لأخطار الموت أو الإصابات الجسدية والمرضية، والذي لا يكون له غطاء تأميني اجتماعي أو صحي، وغالبًا ما يكون غير مرصود من قبل الدولة ويفتقر لإجراءات السلامة وهم عمال المناجم والمحاجر والألمنيوم وفقًا لتعريف منظمة العمل الدولية.عمال المهن الخطرة في مصر ليسوا بفئة قليلة العدد، فقد قدّرهم اتحاد العمال المصري (حكومي) خلال عام 2018 بنحو 5 مليون عامل، بينما كان الرقم أكبر في تقدير منظمة الأمم المتحدة، التي قدرت عمال المهن الخطرة في مصر بـ7 مليون عامل غير مسجل في التأمين الصحي الاجتماعي، رغم مواجهتهم للأخطار يوميًا في عملهم.يبلغ عدد مكامير الفحم وفقًا لتقديرات وزارة التنمية المحلية 5 آلاف مكمورة فحم بعدد عاملين نحو 1.2 مليون عامل، بينما يوجد 120 منجمًا في مصر بواقع عمال 250 ألف عامل، ونحو 58 مصنعًا للألمونيوم المهنة الخطرة الثالثة وفق منظمة العمل الدولية.

"المصري" على شفا حفرة من المرض

لأكثر من شهرين، لم يرتد "طارق المصري" 31 عامًا، كمامة أو قناع حديدي، في منجم الذهب والفضة الذي يعمل به (تحفظ على ذكر اسمه) في محافظة الجيزة، منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، واستمر طوال تلك المدة وهو يتعرض لغاز "الرادون" الناتج عن صهر المعادن داخل المنجم.



الرادون غاز مشع وسام ينتج من صهر المعادن وتحديدًا الفضة، ويعد ثاني أكبر أسباب الإصابة بمرض سرطان الرئة بعد التدخين وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

تعريف الصحة العالمية عن غاز الرادون



لأكثر من شهرين، لم يرتد "طارق المصري" 31 عامًا، كمامة أو قناع حديدي، في منجم الذهب والفضة الذي يعمل به (تحفظ على ذكر اسمه) في محافظة الجيزة، منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، واستمر طوال تلك المدة وهو يتعرض لغاز "الرادون" الناتج عن صهر المعادن داخل المنجم.



يقول المصري: "أصابني السعال منذ فترة وجيزة عقب انتشار الفيروس في مصر، ونقص الكمامات إلى الآن بسبب توجيهها للقطاع الطبي، وحين ذهبت لطبيب أمراض صدرية وأجرى ليّ أشعة حذرني من أن الاستمرار في العمل بدون قناع سيؤدي بيّ إلى سرطان في الرئة".



يقوم المنجم الذي يعمل به "طارق" بكشوفات دورية كل ثلاثة أشهر للعمال، وكان الكشف قبل الأخير في يناير الماضي، وأظهرت أشعته (حصلنا على نسخة منها) بأنه لا يعاني من أمراض صدرية، إلا أن نفس الكشف في مارس الماضي تم تشخيصه بأنه يعاني من التهاب رئوي نتيجة التعرض المباشر لغاز الرادون دون واقي منه. يقول المصري: "أصابني السعال منذ فترة وجيزة عقب انتشار الفيروس في مصر، ونقص الكمامات إلى الآن بسبب توجيهها للقطاع الطبي، وحين ذهبت لطبيب أمراض صدرية وأجرى ليّ أشعة حذرني من أن الاستمرار في العمل بدون قناع سيؤدي بيّ إلى سرطان في الرئة".يقوم المنجم الذي يعمل به "طارق" بكشوفات دورية كل ثلاثة أشهر للعمال، وكان الكشف قبل الأخير في يناير الماضي، وأظهرت أشعته (حصلنا على نسخة منها) بأنه لا يعاني من أمراض صدرية، إلا أن نفس الكشف في مارس الماضي تم تشخيصه بأنه يعاني من التهاب رئوي نتيجة التعرض المباشر لغاز الرادون دون واقي منه.

الأشعة الصدرية

طارق، واحد ضمن ما يقرب من 250 ألف عامل يعملون في 120 منجمًا للذهب والفضة في مصر موزعين على المحافظات، وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

عالميًا، تقدر أعداد عمال المهن الخطرة بأكثر من 313 مليون عامل، يتعرضون وفقًا لوصفها إلى إصابات مهنية مميتة سنويًا، وهو ما يعادل 860 إصابة عمل يوميًا، ويتوفى ما يقرب من 6400 شخص يوميًا، نتيجة أمرض المهن الخطرة، وفقًا للشبكة العالمية للسلامة المهنية.

وأطلقت الشبكة إنذار خطر في نشرتها السنوية للعام 2019، بأن أمراض الصدر والسرطان تسيطر على أكبر نسبة وفيات لعمال المهن الخطرة في مصر بواقع 34% من جملة أسباب الوفاة، بسبب نقص اجراءات السلامة والوقاية للعمال في مواقع العمل.



صاحب مكمورة فحم: "لا نستطع توفير الكمامات فأًصبحت موجهة إلى القطاع الطبي"

"كورونا قضى على الكمامات، وإنتاج شركات المستلزمات الطبية موجهة للقطاع الطبي"، "إبراهيم.م، 45 عامًا، صاحب مكمورة للفحم في محافظة كفر الشيخ، يفسر عدم قدرته على توفير أقنعة طبية للعاملين داخل مكمورة الفحم لديه.



يقول إبراهيم: "كنت ابتاع 10 آلاف كمامة طبية شهريًا من شركة النور للمستلزمات الطبية، قبيل انتشار الجائحة، بحيث يرتدي العامل الواحد في اليوم كمامتين؛ تقية الأدخنة المتصاعدة من حرق الخشب وإنتاج الفحم في المكمور".



يوضح أن الوضع الآن اختلف، وبدأ بتقليل العدد إلى كمامة لكل عامل، حتى لم يستطع توفيرها نهائيًا: "شركات المستلزمات الطبية تنتج كمامات لكنها توجه إلى القطاع الطبي والمستشفيات، لذلك أصبح هناك نقص شديد لعمال الفحم وغيرهم". "كورونا قضى على الكمامات، وإنتاج شركات المستلزمات الطبية موجهة للقطاع الطبي"، "إبراهيم.م، 45 عامًا، صاحب مكمورة للفحم في محافظة كفر الشيخ، يفسر عدم قدرته على توفير أقنعة طبية للعاملين داخل مكمورة الفحم لديه.يقول إبراهيم: "كنت ابتاع 10 آلاف كمامة طبية شهريًا من شركة النور للمستلزمات الطبية، قبيل انتشار الجائحة، بحيث يرتدي العامل الواحد في اليوم كمامتين؛ تقية الأدخنة المتصاعدة من حرق الخشب وإنتاج الفحم في المكمور".يوضح أن الوضع الآن اختلف، وبدأ بتقليل العدد إلى كمامة لكل عامل، حتى لم يستطع توفيرها نهائيًا: "شركات المستلزمات الطبية تنتج كمامات لكنها توجه إلى القطاع الطبي والمستشفيات، لذلك أصبح هناك نقص شديد لعمال الفحم وغيرهم".

مكامير الفحم

شركة مستلزمات طبية: "لا يوجد فائض يذهب إلى فئة غير القطاع الطبي"

كان يتعامل "إسماعيل" مع شركة النور للمستلزمات الطبية، التي كانت تورد له الكمية التي يحتاجها قبيل الجائحة، إلا أن تعاملاتها الآن اقتصرت فقط على القطاع الطبي، وفقًا لـ"مختار.خ" مسؤول التوريد بها الذي يؤكد أن كل خطوط إنتاج الكمامات الآن تذهب للقطاع الطبي.



مختار يشرح أن الطلب على الكمامات من المستشفيات والقطاع الطبي أدى إلى عدم وجود فائض يذهب إلى فئة غير الأطباء، مبينًا: "زادت خطوط الإنتاج لدينا لكن في المقابل تزاد مستشفيات العزل الصحي والتي يحتاج فيها الأطباء كمامات بكميات ضخمة". كان يتعامل "إسماعيل" مع شركة النور للمستلزمات الطبية، التي كانت تورد له الكمية التي يحتاجها قبيل الجائحة، إلا أن تعاملاتها الآن اقتصرت فقط على القطاع الطبي، وفقًا لـ"مختار.خ" مسؤول التوريد بها الذي يؤكد أن كل خطوط إنتاج الكمامات الآن تذهب للقطاع الطبي.مختار يشرح أن الطلب على الكمامات من المستشفيات والقطاع الطبي أدى إلى عدم وجود فائض يذهب إلى فئة غير الأطباء، مبينًا: "زادت خطوط الإنتاج لدينا لكن في المقابل تزاد مستشفيات العزل الصحي والتي يحتاج فيها الأطباء كمامات بكميات ضخمة".

المستلزمات الطبية

"رجب" أصيب بورم ليفي في القلب بسبب التعرض المباشر للأدخنة

الأزمة كانت أكبر لدى "رجب طايع" 42عامًا، الذي شعر بنغزة مفاجئة في القلب، خلال آواخر مارس الماضي، وهو يقف وسط زملاؤه من عمال صناعة سبائك الألمونيوم بمنطقة حي الزبالين بالمقطم، جعلته يقع مغشيًا عليه، ليرهول الجميع نحوه محاولين إسعافه دون فائدة، فقاموا بنقله إلى مستشفى هرمل القريبة بمنطقة دار السلام بعدما ظل يعمل لأكثر من شهرين بدون كمامة أو قناع حديدي.



رجب يقول: "منذ الصباح وكنت أشعر بإرهاق شديد والنغزة كانت تذهب وتأتي، لكنها اشتدت حين سقطت وسط زملائي وقتها شعرت كأن عروق قلبي تنقطع، وظننت أنها نوبة من الإجهاد إلا أن طبيب المستشفى طلب منيّ إجراء رسم للقلب". الأزمة كانت أكبر لدى "رجب طايع" 42عامًا، الذي شعر بنغزة مفاجئة في القلب، خلال آواخر مارس الماضي، وهو يقف وسط زملاؤه من عمال صناعة سبائك الألمونيوم بمنطقة حي الزبالين بالمقطم، جعلته يقع مغشيًا عليه، ليرهول الجميع نحوه محاولين إسعافه دون فائدة، فقاموا بنقله إلى مستشفى هرمل القريبة بمنطقة دار السلام بعدما ظل يعمل لأكثر من شهرين بدون كمامة أو قناع حديدي.رجب يقول: "منذ الصباح وكنت أشعر بإرهاق شديد والنغزة كانت تذهب وتأتي، لكنها اشتدت حين سقطت وسط زملائي وقتها شعرت كأن عروق قلبي تنقطع، وظننت أنها نوبة من الإجهاد إلا أن طبيب المستشفى طلب منيّ إجراء رسم للقلب".

رجب





شهران ونصف عمل فيه طايع بدون كمامة طبية أو قناع بسبب السحب الشديد عليهم في الأسواق، فوفقًا له يستخدم العامل الواحد في اليوم كمامتين، بسبب سرعة تلوثها برماد صهر الألمونيوم: "لم أتعرض لأي مرض منذ عملي في صهر السبائك بسبب ارتدائي الدائم للكمامة والتي كنت ابتاعها أحيانًا على حسابي الخاص أو استلمها من المنجم". كان ظن "رجب" في غير محله، حين علم من أشعة رسم القلب أنه مصاب بورم ليفي نتيجة لاستنشاقه رماد الأمونيا الناتج عن صهر سبائك الألمونيوم بطريقة مباشرة: "كنّا نرتدي الكمامات الطبية والأقنعة الحديدية، إلا أنه منذ انتشار فيروس كورونا واختفائها أصبحنا نعمل بدون أي غطاء على الأنف والفم".شهران ونصف عمل فيه طايع بدون كمامة طبية أو قناع بسبب السحب الشديد عليهم في الأسواق، فوفقًا له يستخدم العامل الواحد في اليوم كمامتين، بسبب سرعة تلوثها برماد صهر الألمونيوم: "لم أتعرض لأي مرض منذ عملي في صهر السبائك بسبب ارتدائي الدائم للكمامة والتي كنت ابتاعها أحيانًا على حسابي الخاص أو استلمها من المنجم".

رسم القلب والأشعة





رئيس الشعبة في تصريحه، يوضح أن هناك خطوط إنتاج جديدة تم افتتاحها حتى تتمكن كل فئات العمل في إرتداء الكمامات وليس الطبي فقط، مبينًا أن مصر أضحت تستهلك كمامات طبية بقيمة 20 مليار جنيه، بسبب زيادة الطلب عليها مؤخرًا نتيجة جائحة كورونا.

يَعد محمد إسماعيل، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، بإن مصر ستكتفي ذاتيًا من الكمامات الطبية خلال الشهر المقبل، ليس ذلك فحسب بل ستقوم بالتصدير إلى دول العالم العربية والأفريقية والصين.رئيس الشعبة في تصريحه، يوضح أن هناك خطوط إنتاج جديدة تم افتتاحها حتى تتمكن كل فئات العمل في إرتداء الكمامات وليس الطبي فقط، مبينًا أن مصر أضحت تستهلك كمامات طبية بقيمة 20 مليار جنيه، بسبب زيادة الطلب عليها مؤخرًا نتيجة جائحة كورونا.

محمد إسماعيل





وعدم ارتداء تلك الكمامة، تسبب للعاملين تليف أو تحجر رئوي أو أورام قلبية تسمم نتيجة استنشاق الأبخرة الملوثة أو الوفاةبسبب الغازات السامة التي يتعرضون لها بشكل مباشر بدون أي أقنعة وقائية، وفقًا لدراسة الدكتورة إلهام عبدالعزيز، استشاري المواد والمخلفات الخطرة، ومدير عام الإدارة العامة للتنمية البيئية سابقًا.

يلزم قانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003 في 6 أبواب تختص بالسلامة المهنية بضرورة إرتداء عمال الورش والمصانع ومكامير الفحم والمؤسسات التي يتعرض فيها العاملون لغازات أو أبخرة أو أدخنة، كمامات وأقنعة توضع على الوجه بحيث يغطي الفم والأنف.