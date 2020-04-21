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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استشارى طب وقائى: التوتر يؤثر على المناعة فى مواجهة كورونا

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 12:02 م
التوتر
التوتر
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أكد الدكتور شريف حتة استشارى الصحة العامة والطب الوقائى، أهمية الابتعاد عن الشائعات التى تسبب التوتر والقلق، لافتاً إلى أنها تؤثر على الجهاز المناعى وتضعفه، مما يجعله عرضة للإصابة بأى عدوى ويجعل الجسم فريسة لأى مرض، لافتاً إلى أن الحالة النفسية مهمة جدا فى تقوية جهاز المناعة.

وأشار لـ "الدستور"، إلى أهمية الالتزام بالعزل المنزلى وإجراءات الحكومة فى تطبيق الحظر الجزئي، مشيراً إلى أن جميع الحالات المكتشفة من المخالطين للمصابين، لافتاً إلى أن المريض الواحد يعدى شخصين أخرين على الأقل ويكون أولهم أفراد أسرته، لافتاً إلى أن الحظر أو العزل المنزلى يحد من نسب الإصابات ويمنع تفشى المرض.

وشدد على أهمية اتباع طرق الوقاية من الفيروس والتى تتمثل فى غسل اليدين جيداً بعد ملامسة كل سطح أو باستخدام كحول 70%، كما يفضل استخدام وسيلة غير المترو أو النقل العام تفادياً للزحمة فى حال كانت الامكانيات تسمح بذلك، وفى المناطق المزدحمة يجب الحرص على أن تكون هناك مسافة بين الشخص والآخرين، وارتداء الكمامة عند المسافات القريبة بين الأشخاص أو وضع منديل ورقى على الفم والأنف على أقل تقدير، مع الحرص على ضرورة التهوية الجيدة فى أماكن العمل ومراعاة عدم التكدس.

وبالنسبة للأطعمة التى تقوي جهاز المناعة، قال استشاري الصحة العامة، إنه يجب الاعتماد على الأطعمة الصحية التى تقوى جهاز المناعة وعلى رأسها الخضروات والفواكه ومنها "البرتقال – يوسفى – ليمون – جوافة – كيوى – الموز" إلى جانب الفول والعدس والعسل وحبة البركة وزيت الزيتون، والاعتماد على البروتينات الخالية من الدهون وتناول المشويات بدل المقليات والتى تسبب السمنة.

وأكد أن السمنة تؤدى إلى زيادة المجهود على القلب، وبالتالي جهاز المناعة لا يستطيع مقاومة الفيروس.

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