بعد تأخرها ساعة.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

بدأ، منذ قليل، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس.يأتي بدء اجتماع الجلسة بعد ساعة كاملة من التأخير، حيث كان مقررًا بدء اجتماع الجلسة في الحادية عشرة صباحًا.وتوافد على الجلسة عدد كبير من النواب على الرغم من مخاطر فيروس كورونا، إلا أن النواب توافدوا على اجتماع الجلسة وسط إجراءات احترازية قوية.