1080 إصابة بكورونا في باكستان

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 9505 شخصا بعد تسجيل 1080 حالة إصابة جديدة، اليوم الثلاثاء، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 197 حالة، بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.وذكرت صحيفة "دون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل تعافى نحو 2066 مريضا بالفيروس في جميع أنحاء البلاد.وأفادت السلطات الصحة أنه تم تسجيل 185 حالة إصابة في إسلام آباد، و3053 حالة في إقليم السند، و4195 في البنجاب، و1276 حالة في "خيبربختونخوا"، و464 حالة في بلوشستان"، و271 حالة في جلجت بلتستان.